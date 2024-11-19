Лепса обматерили на концерте в Казани

Во время выступления певца Григория Лепса в Казани не обошлось без скандала. Один из зрителей стал обращаться к нему матом. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты» .

Исполнитель начал выступление, не дожидаясь, когда все зрители пройдут на стадион. У «Татнефть Арены» выстроились многометровые очереди поклонников артиста, причем за пять минут до начала концерта у входа оставались еще зрители, которые пока не прошли досмотр.

Концерт продлился три часа, причем уже на втором часу Лепс заявил, что уйдет «дунуть чего покрепче».

«Ребята поиграют, вы пока послушаете. У нас осталось две песни. Выберем одну, споем, и все», — заявил Лепс и ушел со сцены.

Музыканты в это время играли случайные мелодии.

В конце концерта один из зрителей выкрикнул что-то нецензурное, Лепс обиделся и ответил тем же. После этого исполнитель хита «Рюмка водки на столе» поблагодарил зрителей и покинул сцену.

Ранее в Красноярске Лепс прервал исполнение одной из песен из-за поклонницы, снимающей выступление на телефон с фонариком.