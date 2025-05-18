Самую почетную награду Франции вручили режиссеру Кириллу Серебренникову

Орден почетного легиона вручили во Франции режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщил Telegram-канал , посвященный ему.

«Сегодня в Каннах министр культуры Франции Рашида Дати награждает Кирилла Серебренникова кавалером ордена Почетного легиона», — написал автор поста.

Орден почетного легиона — самая почетная награда Франции.

Режиссер Кирилл Серебренников в 2025 году шестой раз представил свои фильмы на Каннском фестивале, что говорит о высоком уровне его профессионализма. Кинорежиссер Александр Сокуров заявил, что здесь вопрос не в искусстве, не в художественных качествах — это политическая история.

Фильм Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» в 2024 году вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля. Это художественный англоязычный фильм о жизни российского политика.