Режиссер Кирилл Серебренников уже шестой раз представляет свои фильмы на Канском фестивале, что говорит о высоком уровне его профессионализма. Однако его украинскому коллеге Сергею Лознице может помочь победить политика. Таким мнением поделился кинорежиссер Александр Сокуров в интервью ИА НСН .

По мнению эксперта, очередное выдвижение Серебренникова лишь подтверждает тот факт, что режиссер делает интересные картины, потому что он — мастер своего дела.

«Политика все ставит на свои места. Если политически угодно, чтобы победил режиссер с Украины, победит он. Здесь вопрос не в искусстве, не в художественных качествах — это политическая история», — отметил Сокуров.

Он добавил, что победа на Канском фестивале не оказывает никакого влияния на прокатную судьбу кинолент.