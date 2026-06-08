Самойлову накрыла волна хейта за съемки видео во время езды на машине

Блогера Оксану Самойлову раскритиковали за съемки липсинга во время вождения автомобиля. Модель опубликовала видео в своих соцсетях.

На кадрах блогерша вела машину, изображая губами пение под звучащий трек. Ее 11-летняя дочь спала на переднем сидении. При этом они обе были без ремней безопасности.

Комментаторы негативно отреагировали на ролик блогерши, обвинив ее в нарушении правил дорожного движения. Пользователи не только осуждали Самойлову, но также высмеивали и оскорбляли ее из-за небезопасной езды, в том числе с использованием нецензурных слов. Подписчики отметили, что Самойлову следует лишить водительских прав.

Ранее ТАСС сообщал, что судебные приставы приступили к принудительному взысканию долга с Самойловой. Ранее ее оштрафовали за несвоевременное представление сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования России.