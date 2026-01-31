Самойлова призналась, что Джиган ей изменял

Модель и блогер Оксана Самойлова рассказала, что неоднократно сталкивалась с изменами со стороны рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) и устала от постоянных оправданий. Об этом она заявила в реалити «Быть Джиганом и Оксаной» .

По словам блогера, в период брака она долго верила словам мужа, даже когда в Сети регулярно появлялись слухи о его связях на стороне.

«Когда весь интернет писал, что он мне изменяет, его видели там-сям, он мне всегда говорил: „Чего ты гонишь? Они пишут всякую фигню“», — сказала Самойлова.

Модель добавила, что разговоры об изменах ничего не меняли. По ее словам, Джиган, глядя ей в глаза, клялся и уверял, что все это неправда, а она лишь задавалась вопросом, что еще он мог сказать в такой ситуации. Блогер подчеркнула, что ранее воспринимала отношения иначе и доверяла мужу.

«Я жила все эти годы, до 2020-го, просто с единорогами на облаках. И когда это все случилось, сердечко мое разбилось жестко», — призналась Самойлова.

Она добавила, что после случившегося попытки жить дальше так и не вернули прежнего доверия. Простить и забыть не получалось, отношения менялись, без доверия невозможно было жить по‑старому. Самойлова также рассказала, что во время семейного кризиса пыталась отвлечься и найти опору в новых занятиях, однако поддержки от мужа не ощущала. Например, когда она увлеклась фермой и буквально жила этим, он даже не смотрел на то, чем она пыталась поделиться.

Ранее, после огласки деталей семейного конфликта, выяснилось, что Джиган может лишиться имущества почти на полмиллиарда рублей, если не сумеет оспорить брачный договор с Самойловой.