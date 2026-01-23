Джиган отдаст Самойловой имущество почти на полмиллиарда, если не оспорит договор

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) лишится имущества почти на полмиллиарда рублей, если не сумеет оспорить брачный договор с Оксаной Самойловой, как сообщил телеграм-канал Shot . Адвокат музыканта будет настаивать, что он согласился передать все имущество жене «в уязвимом состоянии».

В списке недвижимости рэпера значится огромный трехэтажный особняк в коттеджном поселке «Шато Соверен». Его площадь — почти 1300 квадратных метров. Внутри — хамам, кинотеатр, камин, уютный кабинет, тренажерный зал и многое другое. Дом отделан камнем, обставлен дорогими материалами, выполнен по дизайнерскому проекту, а участок рядом — 22 сотки. Общая стоимость дома и земли превышает 350 миллионов рублей.

На Дениса также оформлены три небольшие квартиры. Первая — крошечная однушка площадью 34 «квадрата» в Войковском районе, которую он приобрел в 2015 году за 12 миллионов рублей.

Через полгода рэпер стал владельцем еще одной похожей мини-квартиры площадью 36 квадратных метров в Хорошевском районе. Она ближе к центру и стоит дороже — 16 миллионов рублей.

В 2018 году Денис получил третью квартиру — двухкомнатную, площадью 63 квадратных метра, в районе Очаково-Матвеевское. Ее стоимость составила 25 миллионов рублей.

Впридачу к недвижимости Самойлова получит Volkswagen Multivan 2018 года выпуска. Сейчас его стоимость составляет около четырех миллионов рублей. Таким образом, от рэпера ей могут достаться активы на сумму свыше 400 миллионов рублей.

Адвокат утверждает, что Джиган был под лекарствами и не осознавал своих действий в момент подписания брачного договора.

Ранее стало известно, что Джиган все же решил оспорить брачный договор с Самойловой. Сам рэпер отказывается комментировать процесс расторжения брака. Его юрист напомнил, что в 2020 году Джиган пережил тяжелый период, связанный с психоэмоциональным кризисом и госпитализацией.