Самойлова допустила примирение с Джиганом и показала журналистам кольцо

Адвокат Оксаны Самойловой заявил, что ее муж — рэпер Джиган — подал ходатайство на примирение и хочет спасти брак. Сама модель в разговоре с 360.ru рассказала, что для этого нужно и как она живет сегодня.

Она не исключила примирения с мужем, заявив, что тому надо повзрослеть и этот процесс займет достаточно много времени. Модель добавила, что за ней никто не ухаживает и она активно пробует различные хобби. Кроме того, Самойлова показала обручальное кольцо, которое продолжает носить на безымянном пальце правой руки.

«Я вообще ничего не хочу, честно говоря, никаких ухаживаний, никаких отношений. Мне кажется, наконец-то настало время, которое я должна посвятить себе. Познакомиться с собой и понять, кто я, что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи», — рассказала она.

По словам Самойловой, с 17 лет она существовала по другим жизненным устоям и сейчас только привыкает жить одна.

Документы по делу о разводе Джигана и Самойловой поступили в суд в октябре. Пара в браке с 2012 года, у них четверо детей.