Самбурская показала квартиру в Москве за 80 миллионов рублей

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская показала новую квартиру в московском ЖК «Остров», которую купила год назад примерно за 80 миллионов рублей. Во время приемки жилья звезда осмотрела просторные комнаты, панорамные окна и балкон, рассказал StarHit .

Актриса рассказала, что приехала на приемку вместе со специалистом, чтобы сразу проверить все возможные недочеты от застройщика. К этому этапу она готовилась заранее.

«В прошлом году я купила себе квартиру в ЖК „Остров“. Начиталась всякого такого, что бывает при приемке, поэтому иду не одна. Получение ключей — дело непростое, нервное», — сказала она.

Самбурская сняла квартиру на видео. Судя по кадрам, площадь жилья превышает 100 квадратных метров. Отдельное внимание обращают на себя на большие окна и балкон длиной около пяти метров.

«Просторненько! А какой вид, какие окна! Детский сад. Ребенку будет удобно его посещать», — пошутила телеведущая.

Прежде она не раз говорила, что хочет семью, но пока не встретила человека, с которым решила бы вступить в брак и завести детей.

Во время осмотра эксперт проверил стены, пол и оконные рамы, а сама актриса заметила повреждение стекла. Все найденные замечания пообещали устранить.

Ранее певец Ivan (настоящее имя Александр Иванов), говорил, что за последние годы Самбурская заметно изменилась. По его словам, во время их романа она еще не оказывалась в таком количестве громких историй, хотя вспыльчивый характер у нее был уже тогда.