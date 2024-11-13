Певец Ivan признался, что в отношениях с ним Самбурская была «совершенно другим человеком»

Певец Александр Иванов (наиболее известен как Ivan) рассказал о своем отношении к поведению актрисы Настасьи Самбурской. Раньше пару связывали любовные отношения, сообщил Леди Mail.ru .

Артист признался, что уже давно не общается с бывшей возлюбленной.

«Когда сейчас что-то о ней читаю в прессе, мне кажется, что тогда, со мной, она была совершенно другим человеком…» — рассказал Иванов.

По его словам, уже в те времена звезда отличалась пылким нравом. Однако с музыкантом Самбурская вела себя спокойно. Это подтверждается отсутствием скандалов при расставании, пояснил Ivan.

О романе знаменитостей стало известно в 2016 году. Певец отметил, что они даже задумывались создать семью и взять ребенка из детского дома.