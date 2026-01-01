Самбурская наехала на опубликовавшую переписку с Кологривым девушку

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская устроила публичную выволочку девушке, которая выложила в открытый доступ переписку с актером Никитой Кологривым. Внимание на перепалку обратил StarHit .

История началась с того, что Кологривый решил познакомиться с ведущей свой блог девушкой и написал ей несколько сообщений в директ. Та объяснила, что не свободна, поэтому никакого знакомства невозможно. Актер вежливо удалился и отправил девушку в черный список.

На основе сохранившейся переписки девушка начала делать ролики, что сильно возмутило Самбурскую. Она обвинила ее в попытке уловить свой кусочек славы, показав косвенное знакомство с известным человеком.

«Когда сама по себе ты невероятно скучна и ничем, кроме своего личика, непримечательна, то единственный способ хоть как-то о себе заявить — это выставить личную переписку», — написала в комментарии к одному из роликов Самбурская.

Девушка не сдержалась и ответила, что не может поверить тому, что известная актриса могла высказать такое мнение. На сторону блогера встали ее подписчики, которые напомнили, что Кологривый устроил флирт в социальной сети, хотя официально женат. Также актера осудили, что после отказа в знакомстве он бросил девушку в черный список.

Ранее певец Ivan (настоящее имя Александр Иванов) заявил, что актриса Настасья Самбурская сильно изменилась за последние годы. Он пояснил, что когда они находились в отношениях она не становилась участницей такого количества скандалов, хотя уже тогда отличалась очень пылким нравом.