«Сам пойду туда стрелять». Башмет заявил о готовности стать бойцом СВО

Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет готов при необходимости отправиться в зону специальный военной операции. Об этом он заявил в интервью ТАСС .

«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — уточнил артист.

Башмет подчеркнул, что у деятелей культуры, которые уехали из России после начала спецоперации, нет совести. Вместе с тем, по словам дирижера, он не может осуждать людей, решивших перечеркнуть ценность всех прожитых лет.

«Я не думаю, что они все счастливы», — заключил собеседник агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января лишил государственных наград и утвердил новые санкции в отношении 18 политических и культурных деятелей. В их число попал Юрий Башмет.