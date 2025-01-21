«Сам пойду туда стрелять». Башмет заявил о готовности стать бойцом СВО
ТАСС: дирижер Башмет заявил о готовности отправиться на спецоперацию
Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет готов при необходимости отправиться в зону специальный военной операции. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — уточнил артист.
Башмет подчеркнул, что у деятелей культуры, которые уехали из России после начала спецоперации, нет совести. Вместе с тем, по словам дирижера, он не может осуждать людей, решивших перечеркнуть ценность всех прожитых лет.
«Я не думаю, что они все счастливы», — заключил собеседник агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января лишил государственных наград и утвердил новые санкции в отношении 18 политических и культурных деятелей. В их число попал Юрий Башмет.