Сальма Хайек отметила 58-летие в бикини

Сальма Хайек опубликовала фото в бикини в честь своего 58-летия

Актриса Сальма Хайек в день своего 58-летия показала в Instagram* впечатляющие снимки в купальнике на яхте. Мексиканка продемонстрировала откровенные купальники, которые брала с собой на отдых этим летом.

Знаменитость показала поклонникам шикарную и подтянутую фигуру. Загорелая актриса позировала в слитном купальнике с глубоким вырезом и стрингами, ярко-розовом, фиолетовом и бело-красном бикини. Наряды она дополняла стильными солнцезащитными очками, кольцами, серьгами, шляпой и парео.

«Отмечаю день рождения свалкой из фото в бикини. С 58-летием меня!» — написала артистка.

Фанаты пришли в восторг от образов Сальмы и отметили, что у нее идеальное тело, а выглядит она не только красивой, страстной, но и настоящей.

«Невероятная», — писали они.

Многие поздравили актрису с днем рождения, пожелав ей счастья.

Хайек вошла в топ-100 самых привлекательных актрис по версии сайта ListChallenges. Несмотря на довольно зрелый возраст, женщина регулярно показывает в соцсетях откровенные фото в купальниках.

Сальма выглядит невероятно молодо и эффектно, при этом она очень уверена в себе. Мексиканка не скрывает свой возраст, например показывает седину на снимках и даже часто шутит на эту тему.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.