Сальма Хайек показала седые волосы и стройную фигуру в ярком бикини

Актриса Сальма Хайек снялась на яхте в желтом бикини, показав пышные формы

Звезда фильма «Фрида» 57-летняя Сальма Хайек снялась в открытом купальнике для соцсетей. Она выложила фото в Instagram*.

Актриса показала подписчикам снимок с отдыха на Ибице. Хайек позировала на яхте на фоне испанского флага в желтом бикини. Она надела солнцезащитные очки, бусы и собрала немного поседевшие волосы в две косички.

Хайек вошла в топ-100 самых привлекательных актрис по версии сайта ListChallenges. Несмотря на возраст, она регулярно показывает в соцсетях откровенные фото. Например, в июле актриса опубликовала фото с глубоким декольте.

Фотографии в нижнем белье показала российская телеведущая Алена Водонаева. Она пожаловалась на то, что трудно сбросить пять килограммов.

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