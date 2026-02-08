Комик Сабуров в апреле проведет концерты в Шанхае и Гуанчжоу

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому ранее запретили въезд в Россию, в апреле собирается выступить с концертами в Китае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на афишу мероприятий.

Второго апреля Сабуров планирует выйти на сцену Music Tang Hall в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Стоимость билетов там составляет от 480 до 1580 юаней — примерно от 5,3 до 17,5 тысячи рублей. Уже 4 апреля его выступление запланировали в Шанхае на площадке 1862 Fashion Arts Center, где билеты стоят от 380 до 1480 юаней (4,2–16,4 тысячи рублей).

По данным сервисов продажи билетов, VIP-места в первых рядах на концерты распродали, остаются билеты других категорий. В расписании комика концерт в Пекине 3 апреля, однако продажи на него пока не открыли.

Кроме того, 25 февраля Сабуров выступит на Пхукете в Таиланде — концерт пройдет в Royal Phuket City Hotel.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Запрет вступил в силу 30 января.