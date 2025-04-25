С Моргенштерна попросили снять статус иноагента после свода «дьявольской» татуировки

Общественники из движения «Зов народа» попросили главу СК Александра Бастрыкина снять с рэпера Алишера Моргенштерна* статус иноагента после его положительных изменений. Артист свел «дьявольскую» татуировку с лица и отправился в рехаб на лечение. Об этом в беседе с 360.ru рассказал председатель движения Сергей Зайцев.

«Мы не слепы к тем изменениям, которые происходят в его жизни. Видим, что человек, ранее открыто демонстрировавший аморальный образ жизни, сейчас заявляет о тоске по Родине, обращается к духовным ценностям, оказывает помощь нуждающимся детям», — заявил он.

По словам Зайцева, положительные изменения не причина для моментального снятия всех ограничений, но повод, чтобы дать человеку второй шанс. Если артист искренен в преобразованиях и готов подтвердить свою любовь конкретными действиями, направленными на благо России, то ему можно предоставить возможность вернуться.

«Если он действительно докажет свою приверженность традиционным ценностям и свою готовность служить России, мы будем только рады поддержать его в этом стремлении», — заявил собеседник 360.ru.

Он отметил, что покаяние и исправление — это ценности, которые всегда должны иметь шанс на признание.

Ранее Моргенштерн* свел «демонические» тату со лба — шестиконечную звезду и три шестерки. Артист опубликовал видео с сеанса в соцсетях и подписал ролик: «С чистого листа».

*Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России.