С Моргенштерна попросили снять статус иноагента после свода «дьявольской» татуировки
«Зов народа» призвал снять с Моргенштерна статус иноагента
Общественники из движения «Зов народа» попросили главу СК Александра Бастрыкина снять с рэпера Алишера Моргенштерна* статус иноагента после его положительных изменений. Артист свел «дьявольскую» татуировку с лица и отправился в рехаб на лечение. Об этом в беседе с 360.ru рассказал председатель движения Сергей Зайцев.
«Мы не слепы к тем изменениям, которые происходят в его жизни. Видим, что человек, ранее открыто демонстрировавший аморальный образ жизни, сейчас заявляет о тоске по Родине, обращается к духовным ценностям, оказывает помощь нуждающимся детям», — заявил он.
По словам Зайцева, положительные изменения не причина для моментального снятия всех ограничений, но повод, чтобы дать человеку второй шанс. Если артист искренен в преобразованиях и готов подтвердить свою любовь конкретными действиями, направленными на благо России, то ему можно предоставить возможность вернуться.
«Если он действительно докажет свою приверженность традиционным ценностям и свою готовность служить России, мы будем только рады поддержать его в этом стремлении», — заявил собеседник 360.ru.
Он отметил, что покаяние и исправление — это ценности, которые всегда должны иметь шанс на признание.
Ранее Моргенштерн* свел «демонические» тату со лба — шестиконечную звезду и три шестерки. Артист опубликовал видео с сеанса в соцсетях и подписал ролик: «С чистого листа».
*Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России.