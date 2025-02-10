Отменил контракт. Моргенштерн избавился от дьявольских тату на лице

Рэпер Алишер Моргенштерн* начал сводить демонические тату со лба — три шестерки и шестиконечную звезду. Об этом он сообщил в Instagram**.

Артист выложил видео с сеанса. На нем тату-мастер убирал рисунки с его лица. Также вокалист удалил все публикации из соцсетей.

«С чистого листа, с чистого лица», — подписал ролик Моргенштерн*.

Как отметило издание Starhit, в одном из интервью Моргенштерн* признавался, что мог заключить сделку с дьяволом. В юношестве он попросил сатану о популярности. Через несколько лет мечта действительно сбылась.

Если верить мистической теории, подобные «контракты» длятся 10 лет, а потом наступает расплата. В 2022 году Моргенштерна* признали иноагентом в России, в 2023-м артисту пришлось переехать в Дубай, а потом у него начались большие проблемы с алкоголем и наркотиками. В 2024-м ему пришлось лечь в рехаб.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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