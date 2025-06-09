«С Гришей крейсер „Аврора“ поплыл быстрее». Невеста Лепса жестко ответила Киркорову

Аврора Киба заявила Киркорову, что она личность и без Лепса

Фото: РИА «Новости»

Между певцом Филиппом Киркоровым и невестой Григория Лепса Авророй Кибой вспыхнул конфликт. Исполнитель назвал ее «девушкой кого-то», на что она заявила в соцсетях, что является личностью сама по себе.

Киркоров усомнился в ее праве участвовать в шоу «Мастер игры». Он отметил, что не может понять, для чего она пришла. В шоу участвуют «люди, которые сделали себя сами», а она «просто девушка кого-то», без собственных достижений.

«Для того, чтобы быть личностью, мне не нужны ни Филипп Бедросович, ни даже дорожка с Григорием Викторовичем, никто-то еще. Просто с Гришей мой крейсер поплыл чуть-чуть быстрее», — заявила Киба.

После того, как пользователи Сети стали активно обсуждать ее конфликт с Киркоровым, она добавила, что давно знакома с представителями шоу-бизнеса и не воспринимает их как особенных людей. Они талантливы, успешны в своем деле, но никого из них она точно не будет называть «королем».

Ранее Киркоров приехал на «Премию МУЗ ТВ». Это было его первое появление на публике после выхода из больницы.

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