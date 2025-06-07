Киркоров впервые появился на публике после выхода из больницы

Народный артист России Филипп Киркоров приехал в концертный зал Live Арена на «Премию МУЗ ТВ». По данным журналистов издания Super , это первое появление певца на публике после выхода из больницы, куда он попал с сильным ожогом.

Редакция опубликовала фотографии Киркорова в Telegram-канале.

«Кто переживал за Филиппа Киркорова — он в добром здравии и модном потоке», — подписали снимки авторы.

Ожог народный артист России получил во время концерта в Санкт-Петербурге в конце апреля. Комментируя происшествие, Киркоров сравнил себя с Фениксом, объяснив, что, как и волшебная птица, сгорает и возрождается.

После этого исполнитель пропал более чем на месяц. Представительница Киркорова Екатерина Успенская заявила, что лечение певца продолжается, но для окончательного восстановления потребовалось больше времени, чем предполагалось изначально.

Она добавила, что из-за нахождения в больнице Киркоров пропустил концерт в честь 85-летия Давида Тухманова в Государственном Кремлевском дворце. Успенская призвала журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов не ставить певцу заочных диагнозов.