Леди Гагу заподозрили в беременности

Sun показал фото певицы Леди Гаги с округлившимся животом, как при беременности

SAUL LOEB/Consolidated News Photos
Фото: SAUL LOEB/Consolidated News Photos/Global Look Press

Папарацци сняли певицу Леди Гагу на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке с округлившимся животом. Фотографии опубликовало издание The Sun.

Леди Гага появилась на торжественном мероприятии в черном мини, которое обтягивало большой живот. Журналисты предположили, что 38-летняя артистка ждет первенца.

Звезда пришла вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. На ее пальце удалось рассмотреть массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

В последние месяцы певица практически не появлялась на публике. По словам артистки, она полностью сосредоточилась на работе над новым альбомом.

Ранее певица Sia родила первенца в 48 лет. Пол и имя ребенка пока держатся в секрете.

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