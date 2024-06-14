«Русский Серкан Болат» вышел в свет в гордом одиночестве после скандала с женой

Woman.ru: после ссоры с избиением жены актер Волков пришел на Премию АПКиТ один

Актер Никита Волков, который сыграл главную роль в русской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», появился на публике без жены Елены Еременко. Как отметило издание Woman.ru , это случилось после скандала с избиением супруги артиста.

Ранее появились данные, что на жену русского Серкана Болата напала актриса Лиана Гриба. Звезда сыграла возлюбленную Волкова в «Постучись в мою дверь». Как отметили журналисты, девушка убеждала Еременко, что актер влюблен в нее.

Вскоре на связь вышла Елена, которая подтвердила случившееся. К ссоре даже привлекли следователей. Потом свою версию скандала рассказала Гриба. Она опровергла, что первая напала на Еременко и назвала свои действия оборонительными.

Сам Никита Волков не стал комментировать ситуацию и прекратил появляться на публичных мероприятиях. Впервые за долгое время поклонники увидели его 13 июня — на Премии АПКиТ. Актер появился на ковровой дорожке один и, как предположили фанаты, был чем-то расстроен.

Однако данный факт не сильно испугал поклонников. За несколько часов до выхода в свет в соцсетях Елены появилась совместная фотография с Волковым. На ней пара выглядела довольной и счастливой.

Ранее стало известно, что жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после драки с Грибой. По данным Telegram-канала Shot, артистка укусила Еременко.