Актер Бероев признался, что роль футболиста Симоняна помогла ему найти себя

Актер Егор Бероев поделился впечатлениями от съемок в фильме «Золотой дубль», где он сыграл легендарного футболиста Никиту Симоняна. Об этом сообщил RT .

По словам артиста, знакомство с биографией известного спортсмена помогло ему измениться самому.

«Я думаю, что эта одна из тех работ, которые помогли мне найти себя», — признался Бероев.

Он также рассказал о встрече с Симоняном — тогда ему было 98 лет. Как пояснил актер, футболист произвел впечатление доброжелательного и очень светлого человека с потрясающим чувством юмора.