Рудковская рассказала о здоровье сына, которому вызывали скорую

Рудковская: ночью у сына была высокая температура, но утром с врачами ее сбили

Супруга фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская рассказала, что их сын находится под наблюдением врачей, высокая температура пошла на спад. Об этом она сообщила RT .

«Ночью у него поднялась высокая температура. Вот утром мы сбили, как могли, с врачами», — сказала она.

По ее словам, температура пошла на спад и нет причин для госпитализации. Врачи наблюдают за ребенком в отеле.

Рудковская добавила, что вчера ничто не предвещало ухудшения его самочувствия, он отлично выступал. Сегодня же мальчика на льду «было некем заменить».

Сына Плющенко увезли на скорой после выступления в шоу «Спящая красавица» 3 ноября. Как пояснил фигурист, они «напичкали» мальчика лекарствами, чтобы он откатался. Другого выхода не было.