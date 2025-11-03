Сына Плющенко увезли на скорой после шоу отца в Петербурге

Сына фигуриста Евгения Плющенко увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По словам Плющенко, у 12-летнего сына было недомогание и высокая температура. Однако фигуриста не смогли заменить в шоу, и ему пришлось выйти на лед.

«Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. <…> Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Евгений Плющенко представил 3 ноября в Петербурге шоу «Спящая красавица». В этот же день он отметил день рождения.

На прошлой неделе сын Плющенко участвовал в соревнованиях под эгидой Федерации фигурного катания Подмосковья в Наро-Фоминске. Юный спортсмен одержал победу, будучи единственным участником в своей категории. За два проката он набрал 192,91 балла.