Рудковская оконфузилась с накладными волосами на красной дорожке

Продюсер Яна Рудковская попала в неловкую ситуацию на публике. На церемонии награждения музыкальной премии «Виктория» ее сфотографировали со спины, а внимательные фанаты увидели небрежно прикрепленный локон накладных волос. Об этом написал журнал «7 Дней».
Неудачно закрепленный шиньон блестел из-за вспышек фотокамер, накладные волосы оказались неприкрыты настоящими прядями волос.
Фотография Рудковской с накладными волосами разлетелась по Сети, и это породило множество шуток и комментариев. Супруга Евгения Плющенко не отреагировала на колкости.
В прошлом году Яна Рудковская и Евгений Плющенко попали в скандал с юной фигуристкой Ариной Парсеговой, которая ушла из школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» к Этери Тутберидзе. Средства от семьи Парсеговых пообещали отдать на благотворительность.
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