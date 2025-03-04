Рудковская оконфузилась с накладными волосами на красной дорожке

Продюсер Яна Рудковская попала в неловкую ситуацию на публике. На церемонии награждения музыкальной премии «Виктория» ее сфотографировали со спины, а внимательные фанаты увидели небрежно прикрепленный локон накладных волос. Об этом написал журнал «7 Дней» .

Неудачно закрепленный шиньон блестел из-за вспышек фотокамер, накладные волосы оказались неприкрыты настоящими прядями волос.

Фотография Рудковской с накладными волосами разлетелась по Сети, и это породило множество шуток и комментариев. Супруга Евгения Плющенко не отреагировала на колкости.

В прошлом году Яна Рудковская и Евгений Плющенко попали в скандал с юной фигуристкой Ариной Парсеговой, которая ушла из школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» к Этери Тутберидзе. Средства от семьи Парсеговых пообещали отдать на благотворительность.