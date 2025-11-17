Розенбаум захотел ударить журналиста, назвавшего его квартиру «гнездышком»

Корреспондент попросил барда прокомментировать слух о том, что в его «гнездышке» хранится множество засушенных насекомых.

«Гнездышко-квартира — это ваша, наверное. А у меня она — квартира, понимаете? Когда мне представители прессы говорят такие слова про мое „гнездышко“, мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу, да? Но я этого делать сейчас не буду. Гнездышки — это не у меня», — заявил Розенбаум.

Певец отметил, что в его квартире действительно есть комната, украшенная засушенными бабочками — в честь брата, который коллекционировал насекомых.

Сеть пивных ресторанов «Толстый фраер», совладельцем которой является Розенбаум, приобретет часть здания Городской думы Санкт-Петербурга. Площадь недвижимости составляет 247 квадратных метров. Сеть собралась воспользоваться правом на выкуп без торгов, помещение обойдется ей в 108,6 миллиона рублей.