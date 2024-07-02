Роза Сябитова рассказала о серьезной болезни

Роза Сябитова призналась, что начала терять слух

Фото: РИА «Новости»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова начала терять слух. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

По словам Сябитовой, в последнее время ей приходится тщательно сделать за здоровьем. Работа ведущей на телевидении привела к серьезному заболеванию.

«Недавно слух стала терять — сказалось длительное присутствие в ухе микрофона. Пошла к врачу, он прописал мне лекарства», — сказала она.

Сябитова отметила, что вылечить эту болезнь уже невозможно. Однако есть препараты, которые помогут сохранить слух.

Также у ведущей развился хронический варикоз. Как рассказала «сваха», восемь лет на съемках «Давай поженимся!» она находится в компрессионных чулках. Из-за сидячей работы у Сябитовой страдает спина. Она берет с собой на съемки ортопедические подушки, на которых лежит, когда едет из своего загородного дома до Останкино.

Сябитова прокомментировала развод российской певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. По мнению «свахи», у артистки просто закончилось «женское терпение».

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