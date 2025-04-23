Крутил шашни с Ивлеевой, поддержал ВСУ и пропал. Путешествие к провалу Антона Птушкина
Украинский блогер и телеведущий Антон Птушкин известен в России как один из ведущих шоу «Орел и решка». Он много путешествовал, снимал видео и даже успел завести роман со скандальной коллегой Анастасией Ивлеевой. Однако в феврале 2022 года его карьера в нашей стране резко оборвалась. Артист записал ролик «Где я был эти восемь лет», а после пропал. Как он живет сейчас и чем зарабатывает на жизнь, разбирался 360.ru.
Биография Антона Птушкина
Птушкин родился 22 мая 1984 года в Луганске, город на тот момент входил в состав Украинской ССР. С ранних лет любил музыку, однако свою жизнь с ней связывать не стал и выбрал специальность социолога — окончил Северодонецкий национальный университет с красным дипломом.
Но по профессии блогер работать не пошел, вместо этого он долго искал свое призвание и в итоге подался в шоу-бизнес. В 28 лет Птушкин переехал в Киев и начал работать над радио-проектом SUN SHINE. Передача сразу привлекла молодежь, и будущий блогер начал набирать популярность.
В дальнейшем ведущий стал программным директором на Lounge FM и возглавил несколько радиостанций в Луганской области. Параллельно блогер снимал видео в Сети и участвовал в разных проектах.
Шоу «Орел и решка»
Однако настоящую популярность ему принесло участие в «Орле и решке» весной 2017 года. Соведущей Птушкина тогда стала эпатажная блондинка Анастасия Ивлеева.
В интервью блогеру Юрию Дудю* блогер позже признался, что сначала не надеялся попасть на проект.
«Я абсолютно не талантлив. Это Ивлеева может встать и отчебучить какие-то словечки свои: „Приветики-пистолетики!“ А я, как говорил Жванецкий, „не могу так сразу, мне нужно посидеть за письменным столом“».
Антон Птушкин
Телеведущий
Но понравились Птушкин и Ивлеева в качестве ведущих далеко не всем. Некоторые фанаты шоу честно признавались, что программа пробила дно и смотреть ее с этой парочкой невозможно.
«Я никогда бы не подумал, что уровень „Орла и решки“ может упасть так низко. Где они вообще их понабрали? <…> Ведущего нельзя брать с улицы! Ведущий должен обладать определенным профессионализмом, талантом, артистизмом, харизмой», — написал отзыв один из разочарованных зрителей.
Людям не понравились татуировки Ивлеевой и ее поведение в кадре, ведущую назвали «хохломской кобылкой» с плоскими шутками. Птушкина же сочли «неинтересным ботаником» без харизмы, который не имеет опыта в подобных проектах.
В середине 2018-го блогер решил уйти из «Орла и решки». Причину увольнения не назвал, но отметил, что пошел на такой шаг не без помощи продюсеров. Позже он стал снимать собственные видео о путешествиях.
Роман Птушкина с Анастасией Ивлеевой
Добавили известность Птушкину и слухи о его романе с Ивлеевой. Теорию активно обсуждали поклонники «Орла и решки».
Причем родились такие предположения далеко не сразу — сначала зрителям, наоборот, казалось, что отношения Анастасии с коллегой весьма натянутые, но постепенно атмосфера выпусков менялась: ведущие ворковали в кадре и выкладывали совместные фото.
Причем Птушкин уверял, что, когда его участие в шоу утвердили, он даже не знал, кто такая Ивлеева.
«Мы познакомились с ней в курилке за час до записи первой программы. И я увидел девчонку, просто обычную девчонку. Не было любви с первого взгляда, у меня не появились сердечки в глазах. Мы сначала не особо контачили. Когда люди вместе проходят много всякого, они невольно сближаются».
Антон Птушкин
Телеведущий
Служебный роман оказался коротким. После расставания Ивлеева быстро переключилась на другого.
Но если Анастасия свою личную жизнь не скрывает от слова совсем, то Антон поступает ровно наоборот. О своих подругах и романах публично не рассказывает. Максимум, что позволял себе — это совместные фото. Из-за скрытности ведущего вокруг него ходили разные слухи, в том числе о том, что он гей.
В беседе с Дудем* Птушкин признавался, что не умеет строить отношения и в голове у него много тараканов. Но вместе с тем он хотел бы завести семью.
Что Антон Птушкин говорил об СВО
В 2022 году, после начала СВО, Птушкин записал шестиминутное видео с названием «Где я был эти восемь лет». В нем блогер высказался о спецоперации. Сначала рассказал историю о жизни в родном Луганске, где не появлялся много лет, а потом начал рассуждать о фашистах, заверив, что в Киеве таких нет.
Также блогер добавил в видео два репортажа американского телеканала, где показывали якобы последствия ракетных ударов и разрушенные здания, на фоне которых говорили на украинском языке.
Вскоре после публикации пропагандистского видео в Сети появились данные, что блогеру якобы запретили въезд в Россию на 50 лет. Но никакого официального подтверждения этой информации нет.
Награда от Зеленского
В 2020 году Птушкин неожиданно для себя оказался в списке награжденных — указом президента республики Владимира Зеленского ему присвоили звание заслуженного журналиста Украины. Сам блогер сильно удивился, ведь никогда не позиционировал себя как профессионального журналиста.
«Я офигел, если честно. Я максимально офигел. Для меня это какой-то оксюморон. Ну где я, где журналистка и где звание? Журналистика — это люди, которые занимаются 10, 20, 30 лет. Всю жизнь занимаются и заслуживают этой награды. Но я просто чувак с камерой», — признавался он.
В итоге Птушкин даже не пришел на вручение награды.
Птушкин сейчас
Видео про Украину оказалось последним громким появлением Птушкина. После этого он словно испарился: перестал вести соцсети и пропал из поля зрения. Лишь в конце 2023-го блогер неожиданно выпустил загадочный ролик, снятый в Карпатах. В кадре он просто гуляет, пробует еду и общается с местными.
В конце видео по-украински Птушкин признался, что полтора года жил в постоянном стрессе и «запрещал себе радоваться». После этого он снова исчез, забросив свой тревел-блог.
В дальнейшем ведущий сменил амплуа, переквалифицировавшись в фуд-блогера. Он изредка публикует видео с другим украинским блогером — Мишей Кацуриным. Вместе они колесят по разным городам, пробуют еду в кафе и ресторанах. Правда, говорить на украинском Птушкину явно тяжело в отличие от его напарника.
Былой славы как не бывало: если раньше его видео собирали по 40 миллионов просмотров, то сейчас едва дотягивают до двух. В попытке вернуть интерес он снял фильм о животных и отправился с ним в тур по США — зачем, непонятно.
*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.