23 апреля 2025 13:37 Крутил шашни с Ивлеевой, поддержал ВСУ и пропал. Путешествие к провалу Антона Птушкина 0 0 0 Фото: Соцсети Антона Птушкина Знаменитости

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Украинский блогер и телеведущий Антон Птушкин известен в России как один из ведущих шоу «Орел и решка». Он много путешествовал, снимал видео и даже успел завести роман со скандальной коллегой Анастасией Ивлеевой. Однако в феврале 2022 года его карьера в нашей стране резко оборвалась. Артист записал ролик «Где я был эти восемь лет», а после пропал. Как он живет сейчас и чем зарабатывает на жизнь, разбирался 360.ru.

Биография Антона Птушкина Птушкин родился 22 мая 1984 года в Луганске, город на тот момент входил в состав Украинской ССР. С ранних лет любил музыку, однако свою жизнь с ней связывать не стал и выбрал специальность социолога — окончил Северодонецкий национальный университет с красным дипломом. Но по профессии блогер работать не пошел, вместо этого он долго искал свое призвание и в итоге подался в шоу-бизнес. В 28 лет Птушкин переехал в Киев и начал работать над радио-проектом SUN SHINE. Передача сразу привлекла молодежь, и будущий блогер начал набирать популярность. В дальнейшем ведущий стал программным директором на Lounge FM и возглавил несколько радиостанций в Луганской области. Параллельно блогер снимал видео в Сети и участвовал в разных проектах. Шоу «Орел и решка» Однако настоящую популярность ему принесло участие в «Орле и решке» весной 2017 года. Соведущей Птушкина тогда стала эпатажная блондинка Анастасия Ивлеева. В интервью блогеру Юрию Дудю* блогер позже признался, что сначала не надеялся попасть на проект.

Фото: Соцсети Антона Птушкина

«Я абсолютно не талантлив. Это Ивлеева может встать и отчебучить какие-то словечки свои: „Приветики-пистолетики!“ А я, как говорил Жванецкий, „не могу так сразу, мне нужно посидеть за письменным столом“». Антон Птушкин Телеведущий

Но понравились Птушкин и Ивлеева в качестве ведущих далеко не всем. Некоторые фанаты шоу честно признавались, что программа пробила дно и смотреть ее с этой парочкой невозможно. «Я никогда бы не подумал, что уровень „Орла и решки“ может упасть так низко. Где они вообще их понабрали? <…> Ведущего нельзя брать с улицы! Ведущий должен обладать определенным профессионализмом, талантом, артистизмом, харизмой», — написал отзыв один из разочарованных зрителей. Людям не понравились татуировки Ивлеевой и ее поведение в кадре, ведущую назвали «хохломской кобылкой» с плоскими шутками. Птушкина же сочли «неинтересным ботаником» без харизмы, который не имеет опыта в подобных проектах. В середине 2018-го блогер решил уйти из «Орла и решки». Причину увольнения не назвал, но отметил, что пошел на такой шаг не без помощи продюсеров. Позже он стал снимать собственные видео о путешествиях.

Роман Птушкина с Анастасией Ивлеевой Добавили известность Птушкину и слухи о его романе с Ивлеевой. Теорию активно обсуждали поклонники «Орла и решки». Причем родились такие предположения далеко не сразу — сначала зрителям, наоборот, казалось, что отношения Анастасии с коллегой весьма натянутые, но постепенно атмосфера выпусков менялась: ведущие ворковали в кадре и выкладывали совместные фото. Причем Птушкин уверял, что, когда его участие в шоу утвердили, он даже не знал, кто такая Ивлеева.

«Мы познакомились с ней в курилке за час до записи первой программы. И я увидел девчонку, просто обычную девчонку. Не было любви с первого взгляда, у меня не появились сердечки в глазах. Мы сначала не особо контачили. Когда люди вместе проходят много всякого, они невольно сближаются». Антон Птушкин Телеведущий

Фото: Соцсети Антона Птушкина

Служебный роман оказался коротким. После расставания Ивлеева быстро переключилась на другого. Но если Анастасия свою личную жизнь не скрывает от слова совсем, то Антон поступает ровно наоборот. О своих подругах и романах публично не рассказывает. Максимум, что позволял себе — это совместные фото. Из-за скрытности ведущего вокруг него ходили разные слухи, в том числе о том, что он гей. В беседе с Дудем* Птушкин признавался, что не умеет строить отношения и в голове у него много тараканов. Но вместе с тем он хотел бы завести семью. Что Антон Птушкин говорил об СВО В 2022 году, после начала СВО, Птушкин записал шестиминутное видео с названием «Где я был эти восемь лет». В нем блогер высказался о спецоперации. Сначала рассказал историю о жизни в родном Луганске, где не появлялся много лет, а потом начал рассуждать о фашистах, заверив, что в Киеве таких нет.

Также блогер добавил в видео два репортажа американского телеканала, где показывали якобы последствия ракетных ударов и разрушенные здания, на фоне которых говорили на украинском языке. Вскоре после публикации пропагандистского видео в Сети появились данные, что блогеру якобы запретили въезд в Россию на 50 лет. Но никакого официального подтверждения этой информации нет.

Фото: Соцсети Антона Птушкина

Награда от Зеленского В 2020 году Птушкин неожиданно для себя оказался в списке награжденных — указом президента республики Владимира Зеленского ему присвоили звание заслуженного журналиста Украины. Сам блогер сильно удивился, ведь никогда не позиционировал себя как профессионального журналиста. «Я офигел, если честно. Я максимально офигел. Для меня это какой-то оксюморон. Ну где я, где журналистка и где звание? Журналистика — это люди, которые занимаются 10, 20, 30 лет. Всю жизнь занимаются и заслуживают этой награды. Но я просто чувак с камерой», — признавался он. В итоге Птушкин даже не пришел на вручение награды.

Птушкин сейчас Видео про Украину оказалось последним громким появлением Птушкина. После этого он словно испарился: перестал вести соцсети и пропал из поля зрения. Лишь в конце 2023-го блогер неожиданно выпустил загадочный ролик, снятый в Карпатах. В кадре он просто гуляет, пробует еду и общается с местными. В конце видео по-украински Птушкин признался, что полтора года жил в постоянном стрессе и «запрещал себе радоваться». После этого он снова исчез, забросив свой тревел-блог. В дальнейшем ведущий сменил амплуа, переквалифицировавшись в фуд-блогера. Он изредка публикует видео с другим украинским блогером — Мишей Кацуриным. Вместе они колесят по разным городам, пробуют еду в кафе и ресторанах. Правда, говорить на украинском Птушкину явно тяжело в отличие от его напарника. Былой славы как не бывало: если раньше его видео собирали по 40 миллионов просмотров, то сейчас едва дотягивают до двух. В попытке вернуть интерес он снял фильм о животных и отправился с ним в тур по США — зачем, непонятно. *Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России. **Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.