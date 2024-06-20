Российский комик Мазур пытался обмануть проститутку

Российский комик Кирилл Мазур рассказал, как в 16 лет пытался обмануть проститутку в Амстердаме . В этом он признался в интервью блогеру и журналисту Карену Адамяну.

По словам юмориста, в 16 лет его пригласили выступить в Амстердаме. Организаторы концерта устроили ему экскурсию по городу, в том числе по Кварталу красных фонарей. Видимо, у молодого человека были большие ожидания от этой поездки, но по голландским законам интимные услуги могут получать только граждане старше 18 лет.

Тогда юморист решил обмануть одну из секс-работниц, заверив, что ему 18 лет. Но девушка случайно увидела паспорт комика, узнала дату его рождения и пригрозила вызвать полицию.

«Я думаю: „Ты реально в полицию будешь звонить? Что ты скажешь? <…> „Снимайте с него пушистые наручники, надевайте обычные?“» — сыронизировал Мазур.

Но в той ситуации ему было не до смеха. Он испугался и отдал проститутке все деньги, которые у него были. После этого комик больше не пытался обмануть жриц любви и покинул Квартал красных фонарей.

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