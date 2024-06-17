«Жрать нечего». Шуре пришлось жить с проституткой в Москве

Шура признался, что бомжевал в Москве и жил с проституткой

Певец Шура в 90-е годы какое-то время жил у проститутки и даже бомжевал. Такое признание он сделал в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

По словам Шуры, когда он только переехал в Москву, ему даже приходилось бомжевать и ночевать в Ботаническом саду. Потом певец подселился к проститутке и жил у нее в квартире шесть месяцев.

По словам звезды, девушка неожиданно исчезла, оставив дома собаку породы пекинес. Артист в то время еле сводил концы с концами, поэтому такой поворот событий его не устроил.

«Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего», — вспомнил Шура.

Ранее Шура заявил, что не мог произносить длинные слова после перенесенного микроинсульта. Серьезные проблемы со здоровьем у артиста произошли в конце 2023 года. У музыканта случился микроинсульт во время гастролей в Крыму. После этого его перевезли на лечение в Москву.