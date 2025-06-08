Российский хоккеист отравился в одном из самых популярных пятизвездочных отелей Турции

Пресс-атташе ХК «Автомобилист» Никита Медведевских не смог подтвердить информацию об отравлении хоккеиста Максима Войтовича в турецком отеле Ethno Belek. В беседе с 360.ru он сообщил, что впервые слышит об этом.

«Ничего пока не могу сказать. Ничего не знаю. Впервые от вас сейчас слышу», — подчеркнул Медведевских.

Тем не менее собеседник 360.ru уточнил, что отравиться может любой человек, поэтому не исключено, что Войтович мог почувствовать недомогание.

Как сообщил Telegram-канал Shot, хоккеист клуба «Горняк-УГМК» отравился в одном из самых популярных пятизвездочных отелей в Турции Ethno Belek. Отпуск спортсмена и его девушки-блогера обошелся в четыре тысячи долларов за неделю, но закончился больничной палатой и скандалом.

По данным канала, 22-летний хоккеист из екатеринбургской команды отправился в отпуск в популярный турецкий отель вместе с 24-летней возлюбленной, блогером Дашей. По словам девушки, отель отличается стильным дизайном и эстетикой. Однако она отметила два существенных недостатка: низкий уровень сервиса и грубый персонал, который порой забывает о просьбах или намеренно их игнорирует.

На пятый день Максиму стало плохо после ужина с морепродуктами. Менеджеры гостиницы предположили, что он мог подхватить инфекцию из-за кондиционера. Даша утверждает, что отель брал 100 евро за доставку лекарств. Лечение не помогало, и хоккеиста пришлось госпитализировать. В больнице у него диагностировали гастроэнтерит.

Максим и Даша заявили сотрудникам гостиницы, что потеряли два дня отдыха по их вине. Пара попросила компенсировать потерянные дни отпуска за счет отеля, но им отказали.

Ранее россиянка попала в больницу после отдыха в пятизвездочном отеле в Турции. Девушка купила горящую путевку в дорогой турецкий отель на шесть дней. Но вместо номера с видом на двор ей предоставили комнату в подвале. В помещении было сыро и пахло плесенью, а стены поросли мхом. Россиянке стало плохо, и она попала в местную больницу, где сутки пролежала под капельницами.