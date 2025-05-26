Россиянка попала в больницу после отдыха в пятизвездочном отеле в Турции

Российская туристка попала в больницу после того, как их с подругой заселили в сырой номер в подвале пятизвездочного отеля в Турции. Об этом Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, россиянка отправилась на отдых в Аланию вместе с подругой. Девушки приобрели горящую путевку в турецкий пятизвездочный отель на шесть дней, но по прибытию в гостиницу вместо заселения в номер с видом на двор они получили комнату в подвале.

Внутри номера было очень сырно, а стены были покрыты травой. Туристки попросили на ресепшене переселить их, но споры с менеджером отеля ни к чему не привели.

Позже одной из девушек стало плохо. После того, как ее рвало на протяжении 10 часов, россиянку увезли в местную больницу. Она сутки пролежала под капельницами.

За лечение в клинике пришлось отдать 150 тысяч рублей. Эти расходы покрыла страховая компания. Еще 25 тысяч рублей девушка заплатила за лекарства.

После того, как туристку выписали, они с подругой доплатили 50 евро и переселились в нормальный номер.

Ранее десятки отдыхающих из России попали в больницы с симптомами отравления, после того как поели арбузы из ресторанов и продуктовых магазинов в Египте.