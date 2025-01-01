Российский футболист пожаловался, что не смог купить ни одного килограмма икры

Икра настолько сильно подорожала, что даже бывшему футболисту «Локомотива» и «Ростова» Арсению Логашову пришлось отказаться от ее покупки. Он сообщил об этом «РБ Спорт» .

Спортсмен назвал главными блюдами своего новогоднего стола салат оливье и красную икру. Однако последняя подорожала в два раза. Логашов признался, что такой рост цен его «напрягает».

«Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного», — сказал он.

Рыбопромышленники предупредили о подорожании икры из-за плохого улова, хотя Федеральное агентство по рыболовству опровергло дефицит. Во второй половине декабря деликатес начал дешеветь.

Красная икра стала одним из самых подделываемых продуктов, сообщила «Газета.ru». Специалисты посоветовали не покупать ее с рук и обращать внимание на производителя, а не упаковку.