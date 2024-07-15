Российский болельщик обматерил актера Смольянинова в Берлине

Российский болельщик случайно встретил перед финальным матчем Евро-2024 в Берлине актера Артура Смольянинова* и обматерил его. Ролик опубликовали в Telegram-канале Shot.

«Слышишь, это ты артист, который все визжит против России-то? Овца ты тупорылая, сиди здесь, бомжуй», — сказал артисту россиянин.

Также болельщик не стеснялся в матерных оскорблениях в адрес актера. Смольянинов* тут же вспылил и даже пытался накинуться на кричащего мужчину, однако его удержали несколько человек. Среди них был спортивный блогер и футболист Евгений Савин.

Актер покинул Россию в 2022 году. После отъезда у него остались долги на 164 тысячи рублей по невыплаченным штрафам и кредитам. Среди просрочек есть 14 штрафов ГИБДД, причем последние Смольянинов* получил в 2024 году.

Минюст внес Артура Смольянинова* в перечень иностранных агентов в 2023 году, а в мае текущего его включили в список террористов и экстремистов.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.