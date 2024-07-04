Актер Смольянинов оставил в России долги почти на 170 тысяч рублей
Уехавший актер Смольянинов оставил в России долг в 164 тысяч рублей по кредитам
Покинувший Россию в 2022 году актер Артур Смольянинов* оставил долги на 164 тысячи рублей по невыплаченным штрафам и кредитам. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации источника, 100 тысяч рублей из них — долг по кредиту. Также он не оплатил штраф на 30 тысяч рублей, который суд назначил ему в октябре 2022 года за дискредитацию российской армии.
Среди просрочек также есть 14 штрафов ГИБДД, причем последние — в 2024 году.
В январе 2023 года министерство юстиции внесло Смольянинова* в перечень иностранных агентов, а в мае текущего его включили в список террористов и экстремистов.
Ранее Смольянинов* в беседе с пранкерами заявил, что готов выступить перед украинскими националистами и сменить гражданство.
*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.