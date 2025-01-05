Российский актер Владимир Банчиков умер в 63 года

Актер и телеведущий Владимир Банчиков умер в 63 года в Улан-Удэ после продолжительной болезни. Об этом сообщил его режиссер Юрий Ботоев на своей странице во «ВКонтакте» .

Он подчеркнул, что свою творческую карьеру актер начал очень поздно, когда в 52 года пришел на телеканал АТВ и начал вести программы без какого-либо опыта. В основном это были интервью с известными людьми, с которыми ведущий вел честные беседы, которые полюбились многим зрителям.

«В 56 лет Володя снялся у меня в кинофильмах „Головар“, затем „Головар 2. Струна“ и „2020 (Двадцать двадцать)“. Более 30 миллионов просмотров фильмов на YouTube и других видео платформах принесли ему славу не только в Бурятии, но и далеко за пределами республики», — добавил Ботоев.

Режиссер признался, что весной 2023 год вместе Банчиковым от приступил к работе над фильмом, который завершит трилогию о «Головаре». Съемки закончились в ноябре, но до премьеры главный актер не дожили ушел из жизни в минувшую субботу, 4 января.

Гражданская панихида и похороны актера Владимира Банчикова пройдут в Улан-Удэ в ближайший вторник, 7 января. Церемония пройдет в Прощальном зале на улице Борсоева.

В минувшую субботу, 4 января стало известно об уходе из жизни актера и клипмейкера Сергея Косача. Ему было 58 лет. Выпускник режиссерского факультета ГИТИС он стоял у истоков российских музыкальных видеоклипов и работа с Машей Распутиной, группами «Технология», «Кар-Мэн» и «Комбинация». Для последнего коллектива он снял клип на песню «Бухгалтер». Также он снимался в сериалах «Солдаты», «След», «Кодекс чести» и «Адвокат».