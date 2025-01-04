Актер из сериалов «Солдаты» и «След» умер на 59-м году жизни

Актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач умер в возрасте 58 лет

Российский актер Сергей Косач скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил сайт «Кино-театр.ру» .

По информации источника, артист ушел из жизни 3 января.

Косач в 1991 году окончил режиссерский факультет ГИТИС имени Луначарского, служил в Роменском народном музыкально-драматическом театре.

Как клипмейкер Косач работал с такими исполнителями, как Александр Барыкин, Маша Распутина, Алена Апина, группами «Комбинация», «Технология», «Кармэн», Игорем Сарухановым и многими другими. В 1991 году получил приз «Овация» за клип композиции «Бухгалтер» для «Комбинации».

Среди его известных кинокартин — работа в сериалах «Девочка с Севера», «Солдаты», «След», «Адвокат» и «Кодекс чести».

Также Косач по собственному сценарию снял картину «Убить Бэллу», в котором сыграли Алена Апина и Игорь Лифанов.