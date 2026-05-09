Российские звезды перепели легендарную песню Зацепина «Есть только миг» к 9 Мая
Певицы Валерия и Асия, певец Akmal' и музыкант Антон Лаврентьев перепели легендарную песню «Есть только миг», которая прозвучала в советском фильме 1973 года «Земля Санникова». Клип опубликовал продюсерский центр «Интеграция».
Оригинальную песню написал композитор Александр Зацепин на стихи Леонида Дербенева. Исполнил ее народный артист Российской Федерации Олег Анофриев.
«„Призрачно все в этом мире бушующем“ — мы это кожей чувствуем, как когда-то чувствовали наши деды. Они тоже жили в момент, когда все могло оборваться в секунду. И выстояли», — пояснили в центре.
По задумке авторов, песня сегодня звучит как разговор с новой реальностью. Она напоминает о личной стойкости: даже когда мир сходит с ума, важно сохранять присутствие духа и оставаться верным себе.
Клип приурочили ко Дню Победы. Его создали при поддержке продюсерского центра «Интеграция», Академии Игоря Крутого, VK Records и Президентского фонда культурных инициатив.
Песни военных лет в честь Дня Победы прозвучали не только в России, но и за рубежом. Так, в Африке на праздничных концертах исполнили «Катюшу» и «Идет солдат по городу».