Российские звезды перепели легендарную песню Зацепина «Есть только миг» к 9 Мая

Певицы Валерия и Асия, певец Akmal' и музыкант Антон Лаврентьев перепели легендарную песню «Есть только миг», которая прозвучала в советском фильме 1973 года «Земля Санникова». Клип опубликовал продюсерский центр «Интеграция» .

Оригинальную песню написал композитор Александр Зацепин на стихи Леонида Дербенева. Исполнил ее народный артист Российской Федерации Олег Анофриев.

«„Призрачно все в этом мире бушующем“ — мы это кожей чувствуем, как когда-то чувствовали наши деды. Они тоже жили в момент, когда все могло оборваться в секунду. И выстояли», — пояснили в центре.

По задумке авторов, песня сегодня звучит как разговор с новой реальностью. Она напоминает о личной стойкости: даже когда мир сходит с ума, важно сохранять присутствие духа и оставаться верным себе.

Клип приурочили ко Дню Победы. Его создали при поддержке продюсерского центра «Интеграция», Академии Игоря Крутого, VK Records и Президентского фонда культурных инициатив.

Песни военных лет в честь Дня Победы прозвучали не только в России, но и за рубежом. Так, в Африке на праздничных концертах исполнили «Катюшу» и «Идет солдат по городу».