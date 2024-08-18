Россияне принесли цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

Фото: РИА «Новости»

Жители Москвы почтили память ушедшего из жизни французского актера Алена Делона. Поклонники несут цветы к посольству Франции, сообщило РИА «Новости».

На ограде здания дипмиссии вывесили небольшое фото французского актера в молодости. На странице посольства Франции в России в социальных сетях сообщений о смерти легенды нет.

Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Дети французского актера рассказали, что он мирно ушел из жизни в своем доме. Причину смерти Делона пока не называли.

В последние годы актер страдал от рака и болезни Альцгеймера. В 2019 году перенес инсульт. После этого Ален Делон заявил, что не против сделать эвтаназию.

Актер получил мировую славу благодаря таким фильмам, как «Рокко и его братья», «Бассейн», «Красное солнце» и многим другим. Свою последнюю роль сыграл в 2017 году.

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