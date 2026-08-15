Россияне на Арбате спели хиты «Кино» в 36‑ю годовщину смерти Виктора Цоя

Сотни россиян собрались у стены Виктора Цоя на Арбате в 36-ю годовщину смерти лидеры группы «Кино». Видеозапись опубликовали в телеграм-канале Shot .

С раннего утра поклонники несли к стене-мемориалу красные и белые гвоздики, к обеду стену утопили в цветах. Там же, на Арбате, выступает рок‑группа с трибьют‑концертом. Поют «Кукушку», «Группу крови», «Звезду по имени Солнце» и другие песни легендарного Цоя.

Исполнитель погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года. На трассе Слока — Талси в Латвии его «Москвич-2141» вылетел на встречку и врезался в рейсовый «Икарус».

В июне 2026 года, в день рождения Цоя, опубликовали композицию музыканта, которую ранее считали утраченной. Песню удалось восстановить благодаря архиву жительницы Швеции Сары Океррен: она записала ее на плеер, когда Цой пел ее первый раз. Песня называется «Дети минут».