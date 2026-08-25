Россиян призвали не спешить с возвратом билетов на концерты Канье Уэста

Стадион «Газпром Арена» отказался провести концерты Канье Уэста 10 и 11 октября из-за отсутствия договора с организаторами. Новая площадка пока не выбрана, но сдавать билеты не стоит. Об этом сообщил 360.ru председатель Московской коллегии адвокатов «Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков.

«Есть две разные вещи: когда по вине площадки не происходит концерт или то или иное мероприятие и когда человек сам добровольно отказывается от билета, который уже приобрел. Это два разных механизма», — сказал он.

Концерт Уэста в Санкт-Петербурге пока не отменен. Если же это произойдет, следует обращаться к продавцу с просьбой вернуть деньги либо с досудебной претензией. В крайнем случае адвокат посоветовал идти в суд.

О приезде Уэста в Россию, концертах в Санкт-Петербурге и заявлении организаторов можно узнать в материале 360.ru.