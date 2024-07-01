Канделаки выдала свою дочь замуж

Дочь журналистки Тины Канделаки Мелания сыграла свадьбу. Об этом телеведущая рассказала в Instagram*.

Знаменитость опубликовала видео, на котором молодожены танцевали первый свадебный танец. Мелания облачилась в белое платье с глубоким вырезом на груди и фату. Сама журналистка надела красный костюм, состоящий из топа и юбки.

Ведущая не рассказала, где именно проходило торжество. Судя по кадрам, мероприятие состоялось за городом.

Ранее Тина Канделаки показала поклонникам откровенное видео из ванной. Она предстала перед камерой в одном полотенце. Звезда перед этим принимала душ. Также на брюнетке не было косметики. Телеведущая рассказывала об уходе за кожей.

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