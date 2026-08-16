Роскомнадзор подал иск в суд на звезду «Фабрики» Сашу Савельеву

Роскомнадзор подал иск в Арбитражный суд города Москвы к бывшей солистке группы «Фабрика» Александре Савельевой. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с судебными материалами.

В иске ведомства к артистке указано, что ведомство требует взыскать с нее 32 100 рублей.

По данным телеграм-канала Shot, певица не уплатила обязательный сбор в размере 3% от своих рекламных доходов в соцсетях. Как объяснил юрист Константин Чупырь, ведомство смогло выяснить сумму доходов артистки через единый реестр, а в рамках проверки получить данные по ее счетам.

Ранее фигуристка Алина Загитова опровергла слухи, что у нее имеется долги перед налоговой службой на сумму 89 тысяч рублей. Спортсменка потребовала, чтобы СМИ, опубликовавшие непроверенную информацию, выпустили опровержение или она подаст на них в суд.