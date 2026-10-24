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    Роналду раньше Месси поставил рекорд по доходам среди футболистов

    Роналду первым из действующих футболистов заработал 2 млрд долларов

    Фото: РИА «Новости»

    Суммарный доход Криштиану Роналду за всю карьеру футболиста достиг рекордных двух миллиардов долларов. Из них 300 миллионов долларов он получит в сезоне 2026/27 года. Об этом сообщил журнал Forbes.

    Роналду стал первым действующим спортсменом, чей доход до вычета налогов превысил два миллиарда долларов за карьеру. В текущем сезоне он заработает около 250 миллионов долларов за выступление в саудовском клубе «Аль-Наср» и еще 50 миллионов на рекламных контрактах и других бизнес-проектах.

    По предварительным оценкам, в следующем году отметку в два миллиарда долларов преодолеет Лионель Месси. Он и Роналду четвертый сезон подряд и 12 раз за последние 13 лет станут двумя самыми высокооплачиваемыми футболистами мира.

    Спортсмены получат почти половину из 942 миллионов долларов, которые, как ожидается, в совокупности заработают за сезон топ-10 высокооплачиваемых футболистов.

    Ранее Роналду оштрафовали на 255 евро. Он ушел из расположения сборной Португалии перед важным матчем.

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