Кристина Асмус снялась в ванной полностью обнаженной

Звезда сериала «Интерны» снялась в ванной полностью обнаженной во время отдыха в отеле на Бали. Фотографию она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.
Актриса не стала комментировать снимок. В кадре Асмус лежит в наполненной ванне с пеной. Она повернулась спиной и смотрит в объектив.
Артистка сменила имидж и предстала перед поклонниками в нетипичном образе. Ее новая стрижка «под мальчика» вызвала неоднозначную реакцию в Сети.
Ранее Асмус подколола бывшего мужа, юмориста Гарика Харламова, из-за раздела имущества и новой женитьбы. Она намекнула, что комик скоро разведется со своей молодой супругой.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
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