Кристина Асмус снялась в ванной полностью обнаженной

Актриса Кристина Асмус выложила обнаженное фото из ванной в отеле на Бали

Звезда сериала «Интерны» снялась в ванной полностью обнаженной во время отдыха в отеле на Бали. Фотографию она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Актриса не стала комментировать снимок. В кадре Асмус лежит в наполненной ванне с пеной. Она повернулась спиной и смотрит в объектив.

Артистка сменила имидж и предстала перед поклонниками в нетипичном образе. Ее новая стрижка «под мальчика» вызвала неоднозначную реакцию в Сети.