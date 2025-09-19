Роман Моники Беллуччи и Тима Бертона завершился

Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались после двух лет отношений

Итальянская актриса Моника Беллуччи и культовый кинорежиссер Тим Бертон прекратили отношения. Об этом сообщило агентство ANSA .

«Мы решили расстаться с взаимной симпатией и огромным уважением», — заявили они.

Роман Бертона и Беллуччи продолжался два года. Впервые об их тесных отношениях стало известно в марте 2023 года. Несколько месяцев спустя актриса официально подтвердила роман с режиссером, открыто признавшись в любви.

Беллуччи до отношений с Бертоном была замужем дважды — за популярным фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. Бертон до этого 13 лет состоял в отношениях с моделью и танцовщицей Лизой Мэри и столько же — с актрисой Хеленой Бонэм Картер.

