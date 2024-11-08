Чулки и бриллианты. Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала

Моника Беллуччи снялась в шикарных образах для Elle China

Известная актриса Моника Беллуччи приняла участие в съемке для известного журнала Elle China. Кадрами она поделилась на странице в Instagram*.

Актриса позировала для камеры в смелых образах, а также украшениях французского бренда Cartier.

Судя по публикации Беллуччи, журнал подготовит два варианта обложки. В одном она предстанет с колье в виде обвившейся вокруг шеи ящерицы и лакированном плаще, а в другом — в длинных лакированных перчатках и наряде с глубоким декольте.

На шее у звезды — массивное украшение с двумя камнями небесного оттенка. Также на фотосессии она примерила фантазийное платье в пол и полупрозрачное одеяние.

В июне прошлого года 60-летняя Беллуччи призналась, что встречается с режиссером Тимом Бертоном.

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