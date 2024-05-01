Знаменитости 01 мая 2024, 19:22 «Роман — мачо». Костомаров восхитил поклонников дачным снимком с голым торсом Роман Костомаров поделился семейной фотографией с дачного отдыха Pavel Kashaev/Global Look Press

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Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров проводит майские праздники на даче. Спортсмен в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с отдыха с семьей.

«На дачном релаксе», — подписал снимок фигурист.

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На кадрах расслабленный Костомаров сидит с женой и двумя детьми на садовых качелях. Фигурист принимает солнечные ванны, оголив торс.

Подписчики написали множество восторженных комментариев под семейным фото спортсмена.

«Какие классные», «Красавчики, спасибо Богу, что есть такие сильные люди, поэтому нас и не победить никому», «Роман — мачо», «Супер семья», — отметили пользователи.

Ранее Роман Костомаров высказался о фильме, который снял режиссер Сарик Андреасян, вдохновившись его историей. По словам спортсмена, картина будет мотивировать людей ценить жизнь.