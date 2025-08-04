Rolls-Rоусe Киркорова нахватал более 500 штрафов

PostNews: на Rolls-Rоусe Киркорова выписали более 500 штрафов с 2016 года

Певец Филипп Киркоров накопил за девять лет более 500 штрафов на элитный автомобиль Rolls-Rоусe Ghost. Об этом сообщил Telegram-канал PostNews .

Артист приобрел машину в 2016 году. Он получил 410 штрафов за превышение скорости, 44 — за игнорирование дорожных знаков, 23 — за неправильную парковку и три — за проезд на красный свет светофора.

Издание добавило, что в большинстве случаев за рулем авто находился сам певец. Он полностью погасил все штрафы, их общая сумма превысила 414 тысяч рублей.

Ранее в регулярном превышении скорости уличили дочь Валерия Меладзе Арину. Девушка нарушила ПДД на своем Mercedes-Benz GLA-Klasse 144 раза.

Камеры зафиксировали, что 22-летняя дочь артиста использовала за рулем смартфон, проезжала на красный сигнал светофора, нарушала дорожную разметку и поворачивала в неположенных местах. Всего она оплатила 137 штрафов на сумму в 111 тысяч рублей.