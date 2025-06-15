Дочь Валерия Меладзе оштрафовали 144 раза за нарушения ПДД

У дочери Валерия Меладзе Арины нашли 144 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации его источников, 22-летняя девушка регулярно превышала скорость, передвигаясь по Москве на своем автомобиле Mercedes-Benz GLA-Klasse.

Также Арину ловили на использовании смартфона за рулем, езде на красный сигнал светофора, поворотах в неположенных местах и нарушении дорожной разметки.

Дочь исполнителя хита «Салют, Вера» уже оплатила 137 штрафов на общую сумму 111 тысяч рублей. Еще семь штрафов на пять тысяч остались неоплаченными.

Ранее стало известно, что фигурист и хореограф Илья Авербух получил 1175 административных взысканий за нарушение ПДД в течение последних четырех лет.