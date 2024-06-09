«Роковая ошибка». Режиссер Астрахан рассказал о гибели второй жены и спасении сына

Режиссер Астрахан: вторая жена погибла из-за пожара, только сына смог спасти

Фото: РИА «Новости»

Режиссер Дмитрий Астрахан, снявший одну из самых заметных комедий 1990-х годов «Ты у меня одна», поделился самыми резонансными моментами из своей жизни. В эфире шоу «Секрет на миллион» он раскрыл тайну гибели второй жены Ольги Беляевой.

Режиссер был трижды женат, Впервые он женился на Марии Тхоржевской, с которой познакомился в студенческие годы.

Со второй супругой познакомился в театральном училище. Он уже был режиссером, она — студенткой. Первый их ребенок умер из-за порока сердца, второго сына он тоже чуть не потерял из-за пожара, когда неизвестные подожгли дверь в квартире, где тот находился вместе с матерью. На тот момент Астрахан и Беляева уже расстались, он был на съемках в Минске, но быстро вернулся в Москву.

«Горела дверь, и Оля с Пашей выбежали в дверь. И это была роковая ошибка, потому что, если бы они побыли в квартире, то, может быть, все бы обошлось», — признался он.

Астрахан добавил, что Беляева умерла в больнице, так как получила 70% ожогов тела. Сына врачи смогли спасти, нарушив при этом медицинский регламент.

Сейчас он женат на балерине Елене Громовой, родившей ему пятерых детей. Они с супругой живут на две страны — в России и Франции.

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